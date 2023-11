Juan López del Alcázar (EY): El emprendedor que busca joyas empresariales fuera de la M-30

Con esta experiencia López del Alcázar se asienta en un faro sobre el que otear las diferencias entre trabajar en una firma independiente o en una gran multinacional. En su opinión, la gran desventaja de las big four es la lentitud en la toma de decisiones. Pero, por contra, considera que la gran ventaja que ofrecen es su potencia de fuego, al permitir acceder a clientes mucho más grandes. “No volvería a montar un Ambers.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EFENOTICIAS: Juan Carlos I y Sofía llegan a la celebración familiar del cumpleaños de la princesa LeonorLa fiesta de cumpleaños de la princesa Leonor ha propiciado el reencuentro de la familia Borbón después de cinco años.

Fuente: EFEnoticias | Leer más ⮕

NOTICIAS_CUATRO: Jaime Peñafiel: “Comparar a Juan Carlos I con los Ortiz-Rocasolano es una humillación”Página oficial del canal de televisión Cuatro con toda su programación, imágenes, noticias de última hora y vídeos de sus programas, realities y series

Fuente: noticias_cuatro | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: La Junta andaluza destituye a Juan Antonio Álvarez Reyes al frente del CAAC de SevillaSin concurso ni Código de Buenas Prácticas, ha designado a su sucesora, la coleccionista y mecenas gaditana Jimena Blázquez

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Ocho vocales del Poder Judicial piden un pleno extraordinario para mostrar su rechazo a la ley de amnistíaLos consejeros solicitantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Dí

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Ocho vocales del CGPJ piden un pleno extraordinario para rechazar la ley de amnistíaLos consejeros solicitantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Dí

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Ocho vocales del CGPJ piden un pleno extraordinario para rechazar la ley de amnistíaLos consejeros solicitantes son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Dí

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕