Joven onubense ejerce su derecho a la eutanasia después de casi dos años de espera

José Díaz, el joven onubense de 33 años que había solicitado recibir la eutanasia hace casi un año y nueve meses, ha podido ejercer por fin su derecho a morir dignamente en la mañana de este lunes.

“Tengo el corazón roto, pero estoy en paz porque he cumplido su voluntad”, cuenta con la voz destrozada su hermana Sandra, que lo ha acompañado en todo este tiempo y que ha soportado sus ataques de ansiedad y desesperación cada vez que se topaba con la falta de preparación y los obstáculos de la Administración andaluza. Díaz solicitó la eutanasia el 26 de junio de 2022. Un grave accidente doméstico le causó problemas neurológicos graves que fueron degenerando hasta el punto de perder la vista, no poder tragar, hablar apenas y perder la mayor parte de su movilidad. Desde ese mismo día no se cumplió ninguno de los plazos y requisitos que establecía la ley de eutanasia

