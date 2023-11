Joven española encuentra su pasión en el cine

Xinyi Ye (Madrid, 22 años) andaba perdida cuando leyó en su móvil aquel mensaje sobre la convocatoria de actores no profesionales para un próximo rodaje cinematográfico en el barrio. Había dejado los estudios, enlazaba trabajos efímeros sin encontrar la motivación para medrar en ellos y las peleas en el seno familiar eran tan frecuentes que se había marchado de casa.

Dudó incluso si presentarse al casting por su miedo a hablar en público, pero se obligó a rellenar el formulario como respuesta terapéutica a la timidez que la acompañaba desde su niñez. “En aquel momento de mi vida no tenía ni idea de lo que quería hacer, no me gustaba nada. Hasta que surgió lo de la película… y me enamoré”, confirma la joven. El flechazo fue correspondido y la directora Arantxa Echevarría encontró en ella a la protagonista de su nuevo y esperado filme, Chinas. La película, ya presente en la cartelera, cuenta la historia de dos niñas de origen chino con contextos sociales y económicos diametralmente opuestos que coinciden en la misma clase del colegi





