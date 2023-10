Jordi Sánchez: 'No tenemos nada que ver con estos hermanos'

y Jordi Sánchez, son hermanos. Y aunque son muy distintos entre ellos, el destino les va a unir por la ambición de heredar un edificio propiedad de su madre, ya anciana. Mientras ella lo único que quiere es tener una vida larga y tranquila, sus hijos solo piensan en recibicir ese patrimonio y así mejorar su precaria situación económica.

. No sé hacerlo de otra forma, porque si me pongo muy serio para contar cosas serias me quedan pestiño”, argumenta., que ambos crearon en el 2000. “En el caso de la obra, eran dos hermanos que se pelean por un piso y solo aparecen ellos dos. Aquí hemos cambiado el piso por una finca y, al aparecer la finca, aparecen los vecinos”, expresa.El actor debuta en el cine con esta comedia, un largometraje que escribe y codirige con Pep Antón.

Además, interpreta junto a Carlos Areces y el resto del elenco esta rocambolesca historia. Ante este doble papel que realiza en la película, ¿Cómo compagina la dirección mientras actúa? “Hicimos el pacto de que cuando Por si quiere añadir un mensaje para sus amigos, cuando reciban su correo. headtopics.com

