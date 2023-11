Jordania retira a su embajador de Tel Aviv hasta que 'Israel detenga su guerra en Gaza'

De acuerdo con el comunicado, Al Safadi ordenó al departamento correspondiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Expatriados que informara a su homólogo israelí que “no devolviera a su embajador que había abandonado previamente el Reino”.

Jordania ha tomado esta decisión como “expresión de la postura jordana de rechazo y condena a la guerra de ocupación israelí en Gaza, que está matando a inocentes y provocando una catástrofe humanitaria sin precedentes” y la mantendrá hasta que “Israel detenga su guerra en Gaza”.

Ya ha salido de Gaza, controlada por Hamás, varias tandas de personas con pasaporte extranjero a Egipto, según pudo constatar EFE. El único hospital que trata pacientes de cáncer en Gaza deja de funcionar, según la ministra de Sanidad palestina

Ante ello, “las vidas de 70 pacientes con cáncer en el hospital están seriamente amenazadas”, alertó la ministra, que denunció las “condiciones de salud catastróficas” en las que se halla la Franja debido a la ofensiva militar israelí, que causó más de 8.500 muertos y al menos 21.500 heridos desde que estalló la guerra hace 26 días.

La televisión Al-Jazeera, uno de los pocos medios de comunicación que todavía informan desde el norte de Gaza, ha transmitido imágenes de la devastación en el campamento de Yabalia, cerca de la ciudad de Gaza. En sus vídeos aparecen varias personas heridas, incluidos niños, siendo trasladadas a un hospital cercano. El gobierno dirigido por Hamas dijo que los ataques mataron e hirieron a muchas personas, pero aún no se conoce el número exacto.

