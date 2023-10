Jessica Bueno acaba llorando en 'GH VIP 8' tras gastarse 75.000 euros del premio en una subasta tormentosa con sus compañeros

Gala histórica este jueves en GH VIP 8. El reality presentado por Marta Flich tuvo grandes cambios en su último programa, pues los claros dos bandos diferenciados de la casa nominaron directamente en grupo, y también ofrecieron una salvación fulminante que José Antonio Avilés utilizó, pagando un precio, claro.

Entonces, las cifras empezaron a subir, sobre todo, por las pujas de Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Susana Bianca. Mientras tanto, el colaborador de Así es la vida no cesó de pedirle a Jessica Bueno que ofreciera dinero para ver a sus hijos y que así no se lo llevara la presentadora peruana. Tras distintas cantidades de la modelo, finalmente Bozzo llegó a los 75.000, momento en el que Bueno alzó su cartel y ofreció 75.100.

