Jean Arnault: pasión por la mecánica y los relojes

A Jean Arnault (París, 25 años) le apasiona la mecánica. Por eso es significativo que la epifanía que ha determinado su carrera profesional le llegara precisamente a bordo de un vehículo motorizado. “Estudié ingeniería mecánica porque siempre me han apasionado los motores de coche y de avión. Mi primera pasión fue la fórmula 1, por eso decidí estudiar ingeniería mecánica en Londres”, recuerda.

“Tuve la suerte de pasar una temporada en McLaren y tomaba el tren para ir a Woking, a la sede de la escudería. Durante el trayecto, empecé a leer blogs de relojería, a interesarme por sus detalles mecánicos, por su diseño. Y ya no pude desengancharme”. El hijo menor de Bernard Arnault, el fundador del gigante del lujo francés LVMH, había descubierto su vocación. Y estaba en el lugar adecuado para desarrollarla. Desde 2021 Jean Arnault es director de relojes de Louis Vuitton, una división de negocio que hasta hace años era minoritaria en la firma de lujo, pero que acaba de dar un golpe en la mesa para mostrar sus carta





