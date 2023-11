Javier Milei se impone en el balotaje y es elegido presidente de Argentina

El líder ultraderechista de La Libertad Avanza, Javier Milei se ha impuesto en el balotaje celebrado el domingo 19 de noviembre. Según la Dirección Nacional Electoral, con un 99,28 por ciento de las mesas escrutadas, Milei es el presidente electo con un 55,69 por ciento de apoyo (14.476.462 votos) frente al actual ministro de Economía, Sergio Massa, con un 44,30 por ciento (11.516.142 votos).

Milei, en su primer discurso repitió una y otra vez que Argentina volverá a ser una potencia mundial y habló de "cambios drásticos". "Hoy comienza el fin de la decadencia argentina", dijo a sus simpatizantes. La celebración de los jóvenes La noche sigue oscureciéndose en un Buenos Aires entregado a su nuevo mito. Los jóvenes corean el nombre de Milei encaramados sobre los quioscos y las marquesinas, se suben a las farolas con banderas libertarias que rezan "Don't Tread on Me" ("No me pases por encima") y baila





