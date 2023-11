Javier Milei promete cambios drásticos para Argentina

El presidente electo, Javier Milei, en su primer discurso repitió una y otra vez que Argentina volverá a ser una potencia mundial y habló de "cambios drásticos". "Hoy comienza el fin de la decadencia argentina", dijo a sus simpatizantes tras los comicios que ganó con el 55,69 % de los votos y el 99,28 % de las mesas escrutadas , y avisó de que "no hay vuelta atrás".

"Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad para ser una potencia mundial", prometió el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), quien derrotó en la segunda vuelta presidencial al oficialista Sergio Massa (44,30 %). El presidente electo también advirtió a los argentinos de que "los cambios" que el país necesita "son drásticos". "No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas", anticipó. "Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita -dijo-, nos dirigimos derecho a la peor crisis de nuestra historia





