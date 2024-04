Javier de Andrés, candidato a Lehendakari del Partido Popular en las elecciones del País Vasco

Javier de Andrés . El ex Diputado General de Álava y ex delegado de Gobierno en el País Vasco es el candidato a Lehendakari del Partido Popular para las elecciones del País Vasco del 21 de abril. "Lo que me diferencia del resto de candidatos es que yo tengo una experiencia de gobierno. He dirigido la Diputación Foral de Álava y, además he formado parte del gobierno nacional, y creo que esa experiencia me distingue".

por eso en las ideas de construcción nacional", indica el candidato del PP para las elecciones vascas.. Javier de Andrés tiene la esperanza de "que de lo que se ha hecho en Cataluña tan mal, con esa iniciativa unilateral, yo espero que haya servido para ver qué es lo que no tenemos que hacer nosotros". Tres propuestas de su programa"De nuestras tres propuestas inmediatas en caso de gobernar, tenemos una materia fundamental como es la de la sanidad.

Javier De Andrés Candidato Lehendakari Partido Popular Elecciones País Vasco Experiencia Gobierno Industria Administración Pública Sanidad Educación

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



A3Noticias / 🏆 6. in ES

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Javier de Andrés, candidato del PP en País Vasco: 'Tezanos es un activista demoscópico'El político del Partido Popular y candidato a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco del próximo 21 de abril analiza el panorama político actual de Euskadi.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Elecciones País Vasco: los candidatos a Lehendakari, más jóvenes y apenas una mujerInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Elecciones País Vasco 2024: trayectoria de Iñigo Urkullu en sus 13 años como lehendakariInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Javier de Andrés, candidato del PP: 'No es normal que seamos la cuarta fuerza en Euskadi'Javier de Andrés Guerra (Vitoria, 1967) ganó tres veces las elecciones en Álava, en 2007, en 2011 y en 2015, pero solamente pudo ser diputado general en una legislatura, la del medio. Fue también brevemente parlamentario vasco y el último delegado del Gobierno con Mariano Rajoy.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Javier de Andrés (PP): “El PNV ha claudicado ideológicamente, se ha reinventado como partido de izquierda”El candidato a lehendakari por los populares sostiene que él es la única alternativa al “sanchismo”

Fuente: elpais_espana - 🏆 22. / 68 Leer más »

Ajuria Enea: asi es la residencia del LehendakariInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »