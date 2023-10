Jaume Roures sale de Mediapro, gigante audiovisual que fundó, tras casi 30 años

Fin de una era de 29 añosEl Consejo de Administración de Grup Mediapro ha aprobado la desvinculación de Jaume Roures como socio gestor. Tatxo Benet se mantiene con sus funciones de presidente y de consejero delegado del grupo

El arquitecto Joaquín Torres anuncia en Antena 3 que ha demandado a 'Socialité': "Es pura manipulación" ” todos los miembros del equipo directivo de Mediapro: Juan Ruiz de Gauna, director general; Eva Abans, directora financiera; Josep Ensesa, Legal Officer; José Luis Rubio, director de Broadcast and Media Services; Laura Fernández Espeso, directora de The Mediapro Studio; Carmen Fernández Tallón, directora de Innovación, o Carme Anglada, directora de Comunicación.

Por su lado, Cinco Días señala las desavenencias de Roures con Southwind Media, con sede en Hong Kong, por la falta de un proyecto compartido entre las partes. La firma pretende, no solo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa“El vacío que deja Jaume es inmenso””. headtopics.com

