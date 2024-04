Jannik Sinner se proclama campeón en el Open de Miami y habla sobre su vida privada en una entrevista con Vanity Fair

Jannik Sinner se ha proclamado campeón en el Open de Miami tras la final contra Grigor Dimitrov, levantando su segundo Masters 1000 y relevando en el segundo puesto del ránking de la ATP a Carlos Alcaraz. Hace unas semanas, el tenista italiano habló con Vanity Fair en esta extensa entrevista. Vanity Fair. Mis colegas apostaron a que demostraría mis habilidades como periodista si lo hacía bien en esta entrevista. Su reputación de discreto le precede. ¿Es timidez o hay algo más? Jannik Sinner.

¿Qué quiere decir? V.F. No parece muy cómodo a la hora de contar su historia. J.S. Me gusta hablar de tenis y de deporte en general. Pero si se refiere a la vida privada, es verdad, prefiero mantenerla así. Quiero proteger a las personas más cercanas a mí, dejarlas al margen. Lo afronto como una pequeña tarea, casi un deber: ellos me ayudaron cuando era joven a ganar confianza en mí mismo, y hoy me gustaría protegerlos de alguna manera. V.F. Entonces, ¿no es timidez? J.S. Podría hablar de ell

