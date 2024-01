Jannik Sinner fulmina a Novak Djokovic y se mete en la final del Open de Australia

Jannik Sinner (San Candido, Italia, 2001) y número 3 del mundo, ha sido el primer tenista de la historia capaz de fulminar a Novak Djokovic (6-1, 6-2, 6-7, 6-3) a partir de cuartos de final en el Open de Australia, donde el serbio acumulaba un histórico récord de 20 victorias y 0 derrotas (entre semifinales y final con 10 títulos). El italiano de solo 22 años se mete en su primera final de Grand Slam y se medirá a Daniil Medvedev o Alexander Zverev en el partido por el título.

Baño en los dos primeros setsEra sin duda el paso que necesitaba en su carrera, el transalpino se ha apuntado a su primera final en un major y lo ha hecho ganando al mejor tenista de siempre en esta pista (no perdía desde 2018 ante Chung), endosándole un 6-1, 6-3 en los dos primeros sets y sacando como jamás nadie lo ha hecho, Novak no tuvo ni una sola de break a favor durante todo el partido (3h26), algo que no ha debido ocurrir nunca en toda su carrer





A3Noticias » / 🏆 6. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.