Ivanka Trump testificará en el juicio por fraude en la Organización Trump

Ivanka Trump testificará en el juicio por fraude empresarial en la Organización Trump contra su padre y dos hermanos

El expresidente, Eric y Donald Trump Jr. están acusados de inflar el valor de los activos de la compañía durante años Ivanka, que trabajó en dicha empresa hasta enero de 2017, estuvo inicialmente acusada en el caso pero luego fue eximida, tendrá que testificar en el juicio por fraude empresarial en la Organización Trump contra su padre y dos hermanos, según ha dictado este viernes el juez que preside el caso.

Ivanka, que trabajó en la empresa de los Trump hasta enero de 2017, estuvo inicialmente acusada en el caso pero luego fue eximida por una corte de apelaciones, y al inicio del juicio fue incluida en la lista de potenciales testigos de la Fiscalía de Nueva York. headtopics.com

Los abogados de Ivanka habían intentado que ella no fuera llamada a testificar, argumentando que los fiscales estatales no tenían jurisdicción sobre ella y además ya no vive en Nueva York, pero el juez, Arthur Engoron, ha rechazado este viernes su solicitud.

"La Sra. Trump sigue vinculada personal y profesionalmente con la Organización Trump y otros acusados, y puede ser llamada como persona que está bajo su control", argumentó la fiscal, Letitia James, una formulación criticada por los abogados defensores. headtopics.com

En el juicio, que durará hasta finales de diciembre, se dirimen varios cargos de ilegalidades en la empresa relacionadas con la presunta manipulación de las cifras de activos durante años para obtener condiciones favorables con aseguradoras y bancos., considerando responsables de fraude continuado a Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric y dos antiguos ejecutivos, y ordenando la suspensión de sus licencias de negocio en el estado.

