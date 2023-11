Israel despliega buques lanzamisiles en el Mar Rojo tras varios ataques de los hutíes de Yemen

Hasta ahora, los hutíes han reivindicado al menos tres ataques con misiles y drones contra Israel "en apoyo" a los palestinos, y advirtieron de que las operaciones "continuarán" mientras sigan los bombardeos israelíes de la Franja de Gaza.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNEE: Israel dice que frustró ataques aéreos de los hutíes de Yemen cerca del mar RojoLos hutíes están respaldados por Irán en Yemen, mientras aumentan en toda la región los temores de que la guerra entre Israel y Hamas pueda ampliarse.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

RTVE: Guerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de GazaGuerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de Gaza

Fuente: rtve | Leer más ⮕

FAYERWAYER: Un nuevo mapa de hielo en Marte podría ayudar a la NASA a decidir dónde enviar futuros astronautasLa presencia de agua en Marte es esencial en la investigación del planeta rojo.

Fuente: fayerwayer | Leer más ⮕

20M: Detenidos dos polizones que se lanzaron al mar con 100 kilos de cocaína desde un portacontenedoresPara la detención se estableció un dispositivo coordinado de vigilancia sobre la embarcación en el que participaron patrullas marítimas y terrestres.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

CNNEE: Las fuerzas de defensa de Israel confirman ataque a un campo de refugiados en Gaza | VideoEl campo de refugiados de Jabalia, el más grande de los ocho localizados en Gaza, fue atacado por las fuerzas de defensa de Israel, según informó el | Mundo | CNN

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

BBCMUNDO: Hamás: Bolivia, primer país latinoamericano en romper relaciones con Israel por el conflicto en GazaBolivia e Israel habían restablecido vínculos diplomáticos durante el gobierno interino de Jeanine Añez en 2020, luego de permanecer distanciados durante más de una década debido precisamente a un conflicto previo en Gaza.

Fuente: bbcmundo | Leer más ⮕