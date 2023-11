Israel confirma un segundo ataque contra campo de refugiados; culpa a Hamas | Video

Las Fuerzas de Defensa de Israel culpan a Hamas de propiciarlos. Afirman que ahí esconden centros de operación y lanzamiento de misiles en contra de Israel.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVE: Guerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de GazaGuerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de Gaza

Fuente: rtve | Leer más ⮕

CNNEE: Israel ataca 300 objetivos de Hamas como parte de la intensificación de la operación terrestre | VideoLas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron este martes que atacaron unos 300 objetivos de Hamas. José Levy ofrece más información.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

ELDIARIOES: La desinformación y la manipulación, otro frente de batalla en la guerra entre Israel y HamásLa guerra entre Israel y y el grupo palestino Hamás está generando tal cantidad de desinformación en el entorno digital y mediático que contrastar su veracidad se ha convertido en un nuevo frente de batalla intangible y virtual.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

INVERTIA: Guerra entre Israel y Hamás en Gaza, en directo | EEUU prefiere no poner 'etiquetas' ni calificar de invasión la ofensiva israelí en GazaSiga en directo la última hora de la guerra entre Israel y Hamás.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Guerra Israel-Hamás, en directo: última hora sobre la situación en la Franja de GazaSigue en directo la última hora del conflicto entre Israel y Hamás.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

CNNEE: Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y másMientras Israel amplía su operación terrestre y Netanyahu rechaza los llamamientos a un alto el fuego, la situación de los civiles es cada vez más grave a medida que Gaza se queda sin agua.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕