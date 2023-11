Israel, a punto de entrar en la ciudad de Gaza: los tanques toman la arteria principal de la Franja

Las fuerzas terrestres del Ejército de Israel se encuentran en este momento a las afueras de la ciudad de Gaza, epicentro de las operaciones del grupo armado Hamás, tras haber avanzado esta madrugada desde el este de la Franja en dirección al interior del enclave palestino. Los tanques israelíes ya han alcanzado la carretera de Salah-al-Din, la arteria principal del enclave palestino y que lo cruza de norte a sur, y están disparando, según confirma Efe.

I verified this video. Israeli army and tanks are now in the very vital and important Salah Al Din road in the Gaza Strip. It’s the main highway and stretches 45km along the strip, starting from the Erez crossing in the North to the Rafah crossing in the South. This means that… pic.twitter.

