Isa Pantoja y Asraf presumen de luna de miel en Kenia, desayunando con elefantes

Tras su boda el pasado 13 de octubre en Sevilla, la pareja formada por Asraf Beno e Isa Pantoja está inmersa en su viaje de luna de miel, un viaje accidentado antes de comenzar, pero que se ha encarrillado bien. Su safari por África, aunque está encantándoles, no fue sino su tercera opción, pues su idea original era ir a Jordania, algo de lo que tuvieron que desistir por la guerra entre Israel y Hamás y la inestabilidad en la zona.

Allí Isa está disfrutando de lo lindo viendo animales que le recuerdan a la película de El Rey León, como ella misma sube a sus stories cuando se encuentra por ejemplo con un jabalí, al que bautiza como Pumba. Pero sin duda lo más emocionante para la hija de Isabel Pantoja ha sido la mañana en que durante el desayuno pudieron observar una manada de elefantes jugando en un lago y a unos pocos metros de donde tomaban su té con pastas.

