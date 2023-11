Isa Calderón y Lucía Lijtmaer hacen las paces con Broncano: 'Te odiábamos y nos metíamos muchísimo contigo'

Calderón le explicó que "nosotras tenemos un podcast feminista y odiábamos a los cómicos heterosexuales de toda la vida porque habéis ocupado todos los espacios, todo tío: la radio, esto, lo otro, ¡todo!". "Llegamos nosotras, no nos hacía nadie ni puto caso, todos los cómicos pasaban de nosotras hasta que llegaste tú, que nos recomendaste.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20M: Broncano le regala a Feid una gorra comprada en Wallapop 'con lo más significativo de España'Broncano le entregó en 'La Resistencia' al cantante colombiano una gorra de la Caja Rural que habían comprado en Wallapop

Fuente: 20m | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Broncano selló la paz con 'Deforme Semanal' tras sus duras críticas en el pasado: 'Me poníais como lo peor'La visita a La Resistencia de Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, presentadoras del famoso podcast Deforme Semanal Ideal Total, fue definida por David Broncano como 'una historia bonita dentro del show business'.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Comando Suzie, desde el sadomasoquismo del 'underground'Dice Raúl López, alma máter de Comando Suzie, que la recreación del icónico cartel de Vivre sa Vie (Jean-Luc Godard, 1962) como portada para su último epé es una apuesta puramente estética: “Me gustaba la película pero, sobre todo, me gustaba el cartel. Me impactaba mucho la imagen”.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

CNNEE: Conoce a los Héroes de CNN que hacen del mundo un lugar mejorEstos son algunos de los increíbles esfuerzos realizados por las personas que han sido seleccionadas como los 10 Héroes de CNN de 2023. Cada uno de ellos recibirá un premio de US$ 10.000.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

INVERTIA: Diez curiosidades que hacen único al Rolls-Royce en el que ha viajado la princesa LeonorEl coche fue el mismo utilizado por sus padres en la coronación de 2014 y en la boda de 2004. Coches nuevos: precios y ofertas | Coches híbridos | Coches eléctricos

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

20M: Cristiano Ronaldo y Conor McGregor hacen un 'careo' durante la velada Fury vs NgannouEl futbolista se encontró con la estrella de UFC y no dudaron en posar para las cámaras.

Fuente: 20m | Leer más ⮕