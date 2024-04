Irene Paredes habla sobre la superioridad del FC Barcelona en la competición doméstica

La capitana de la selección española femenina de fútbol y jugadora del FC Barcelona, clasificación para la Eurocopa 2025 y de afrontar la recta final de una temporada excepcional en la que aspira a ganarlo todo con el combinado nacional y con su club.

Precisamente sobre la superioridad tan clara que ha demostrado últimamente España en algunos partidos y, sobre todo, el FC Barcelona en la competición doméstica, y a la pregunta de si eso puede ser 'un problema o una bendición', Irene Paredes ha dicho esto: 'Al final parece que el Barça juegue así es un problema. El Barça no tiene el problema., las sigue haciendo muy bien. Es ambicioso y las jugadoras también. Para mí el problema viene del resto, de quedarse un poco estancados y de no tener las ganas o los recursos. Que alguien marque el camino y lo haga así de bien... no entiendo cuál es el problema'.Real Madrid Athenea del Castillo, que la víspera dijo que no jugaría en el Barcelona 'ni aunque fuese el único que quedara en el mundo

