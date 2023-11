Investigados 30 ganaderos por simular actividades de pastoreo para cobrar ayudas de la PAC

Se han detectado irregularidades en el cobro de estas subvenciones por parte de ganaderos de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria. La Unidad del Seprona de la Guardia Civil coordina la investigación junto con la Fiscalía Europea. Se acusa a los ganaderos de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

