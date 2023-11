Investigador utiliza IA para limpiar la toxicidad en redes sociales

El nivel de toxicidad en redes sociales como X (antigua Twitter) ha alcanzado cotas muy elevadas, entre otras cosas, porque la red vive de ello. Sus algoritmos facilitan esta retroalimentación de agresividad verbal que, en ocasiones, traspasa el mero plano virtual.

¿Es posible limpiar X de esta toxicidad? Un investigador lo ha querido comprobar, utilizando para ello la Inteligencia Artificial (IA)Petter Törnberg, profesor de Ciencias Sociales Computacionales en el Instituto de Lógica, Lenguaje y Computación de la Universidad de Ámsterdam, quiso hacer un experimento utilizandoestaba programado para actuar como una persona diferente, con cualidades específicas, no sólo de edad o género, sino también de religión, poder adquisitivo, preferencias políticas, etc. El experimento consistía en proporcionarles noticias fechadas a 1 de julio de 2020 y dejarles actuar en una plataforma muy similar a Twitter. No era exactamente Twitter, sino una recreación de la red que ahora dirige con poca pericia Elon Mus

:

GENBETA: La polémica entre artistas por el uso de la inteligencia artificial en el diseño gráficoEl artista digital danés Martin Nebelong genera controversia al mostrar las posibilidades de la IA generativa en tiempo real mientras trabaja en Photoshop.

Fuente: genbeta | Leer más »

CNNEE: Grupos de odio utilizan inteligencia artificial para avivar el antisemitismo en Estados UnidosLos grupos de odio y los trolls de extrema derecha de Internet han aprovechado las tecnología de inteligencia artificial (IA) y las tensiones en torno a la guerra entre Israel y Hamas al tiempo para avivar aún más el antisemitismo en Estados Unidos. La confluencia del conflicto y el rápido desarrollo (y absoluta accesibilidad) de las herramientas de inteligencia artificial han permitido a los grupos antisemitas convertir la tecnología en un arma para crear imágenes y audio que se utilizan para acosar a la comunidad judía, según indican expertos que rastrean el extremismo digital

Fuente: CNNEE | Leer más »

CİNCODİASCOM: La eclosión de la inteligencia artificial generativa impulsa las ventas de chipsLa inteligencia artificial generativa (GenAI) ha aumentado la demanda de chips para aplicaciones populares como ChatGPT, Bard y LLaMa. Nvidia y AMD son los principales proveedores de chips en este mercado.

Fuente: CincoDiascom | Leer más »

CİNCODİASCOM: Bonificaciones a la Seguridad Social por Personal investigador en EspañaEspaña dispone de un marco de ayudas fiscales a la I+D+i entre las que se encuentran las Bonificaciones a la Seguridad Social por Personal investigador, reguladas en el RD 475/2014, que tienen por objeto la reducción en las aportaciones empresariales a la Seguridad Social de aquellos empleados que dediquen la totalidad de su tiempo al desarrollo de actividades de I+D+i.

Fuente: CincoDiascom | Leer más »

EXPANSİONCOM: Investigador climático viaja 22.000 km por tierra y mar para evitar avionesGianluca Grimalda, investigador y activista climático, ha pasado siete meses en Bougainville, Papúa Nueva Guinea, estudiando el impacto del cambio climático. Para llegar a su destino, evitó coger aviones y recorrió más de 22.000 km por tierra y mar. Su objetivo era contribuir a la reflexión sobre las emisiones climáticas y la huella de carbono de las sociedades modernas. Sin embargo, su empresa perdió la paciencia y él perdió su trabajo.

Fuente: expansioncom | Leer más »

PUROMARKETİNG: Google anuncia medidas innovadoras para garantizar un uso responsable de la Inteligencia Artificial en los contenidos de YouTubeYouTube revela su enfoque proactivo hacia una innovación responsable de la inteligencia artificial en su servicio y anuncia medidas para proteger a su comunidad de usuarios.

Fuente: PuroMarketing | Leer más »