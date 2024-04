Indignación en el mundo del 'running' por polémico final de carrera en Pekín

La indignación en el mundo del ‘running’ llega desde Pekín, donde los organizadores de la media maratón de la capital China han anunciado una investigación después del revuelo que se ha generado tras hacerse viral el vídeo del triunfo del deportista chino He Jie , medallista olímpico que estará en los JJ.OO de París.

Los otros tres atletas, por su parte, parecían estar perfectamente; otra imagen que no ha pasado desapercibida en la secuencia, que no ha hecho sino disparar la conclusión de que le dejaron ganar. El corredor local se proclamó ganador parando el crono en 1.03:44, pero el vídeo viral no ha hecho sino alimentar y disparar todas las dudas.

Running Pekín Media Maratón Atleta Chino He Jie Corredores Africanos

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



informativost5 / 🏆 3. in ES

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Estos son los agentes fronterizos a los que temen los migrantes y no son los estadounidensesDesde tapar agujeros en el muro hasta montar patrullas en el desierto las 24 horas del día, los siete días de la semana, México está introduciendo nuevas medidas para reducir los cruces fronterizos de migrantes indocumentados.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

¿Por qué los españoles y los japoneses somos los que peor dormimos en el mundo?¿Cuánto duermen al día? Los españoles son los que peor duermen. Hasta 12 millones reconocen que no duermen bien y 5 millones toman pastillas para conciliar el sueño.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Los sindicatos penitenciarios redoblan la presión al Govern a costa de los derechos de los presosEl teléfono de Carles Martínez no ha dejado de sonar desde primera hora de la mañana.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Los oncólogos piden ampliar los cribados de cáncer de colon en España hasta los 74 añosInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Los pasos a seguir para ajustar de forma correcta los retrovisores y evitar los puntos ciegosEl uso adecuado de este elemento del vehículo es esencial para conocer las circunstancias del tráfico cuando circulamos por las carreteras de España, ya que nos permite tener una buena visión de la situación de la vía.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Aragonès insta a los catalanes a elegir entre los que gobiernan y los que renuncianEl candidato Pere Aragonès ha señalado a los catalanes que deberán elegir entre los que gobiernan pese a las dificultades y los que deciden renunciar, haciendo referencia al PSC y Junts, respectivamente. Además, ha respondido a la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, rechazando su rechazo a la propuesta del referéndum.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »