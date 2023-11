Impasse político… y vaguedades programáticas laborales

Una opción que, por su parte, formula un conjunto de propuestas que, aunque de entrada pueden parecer más concretas, no dejan de constituir un nuevo catálogo de criterios generales sin mayor concreción sobre cómo implementarlos: pacto por el pleno empleo que acelere el círculo vicioso entre formación y colocación y que aproveche el impulso de la inversión en fondos europeos; acciones dirigidas a alinear los niveles del desempleo al 8% de...

:

YO_DONA: El 'número '3 del PSOE se reúne con Carles Puigdemont en Bruselas para cerrar la investiduraRaúl Piña es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. En EL MUNDO ha sido redactor en distintas secciones como Deportes, Comunicación y España, sección a la que pertenece en la actualidad cubriendo información política y de actualidad, siguiendo al Gobierno.

Fuente: yo_dona | Leer más ⮕

EFENOTICIAS: Puigdemont y Santos Cerdán (PSOE) se reúnen en Bruselas para avanzar hacia la investiduraEl expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y Santos Cerdán (PSOE) se reúnen para avanzar hacia la investidura.

Fuente: EFEnoticias | Leer más ⮕

RTVE: El número tres del PSOE se reúne con Puigdemont en BruselasEl número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha viajado a Bruselas para reunirse cara a cara con Carles Puigdemont. Es el contacto de más alto nivel de un dirigente socialista con el expresidente catalán desde que se fue a Bélgica.

Fuente: rtve | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: El PSOE visita a Puigdemont para cerrar su apoyo en la investiduraEl secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha reunido este lunes con el ex president Carles Puigdemont en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo.

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

INVERTIA: Díaz, sobre el acuerdo con el PSOE: 'No estamos suscribiendo ninguna medida que no sea realizable'La ministra de Trabajo en funciones ha adelantado a los agentes sociales que van 'a tener mucho trabajo' en la próxima legislatura.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

RTVENOTICIAS: El PSOE se reúne con Puigdemont para negociar la investidura de SánchezEl PSOE se reúne con Puigdemont para negociar la investidura de Sánchez

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕