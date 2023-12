Hunter Schafer, la nueva embajadora de Mugler

Desde que la vio en Euphoria, hace ya cuatro años, Casey Cadwallader, director creativo de Mugler, quiso que Hunter Schafer (Nueva Jersey, Estados Unidos, 24 años) fuera su embajadora. Lo consiguió en 2021, cuando protagonizó junto a otras mujeres trans, como Dominique Jackson (Pose), uno de sus desfiles, y ahora, por fin, la ha convertido en el rostro de la fragancia Angel, el producto más icónico de la marca.

“Me interesa la moda desde que era pequeña, y siempre me ha interesado Mugler, su idea poderosa y compleja de la feminidad. Fui a ver su retrospectiva en el museo de Brooklyn el invierno pasado y conocí la historia del frasco, vi las campañas antiguas... y de repente estoy aquí”, comenta a través de Zoom, vestida con uno de esos monos de lycra que Cadwallader ha sabido viralizar en esta nueva etapa de la firma. Hunter creció aprendiendo a sacarle partido a la moda, “desde pequeña me gustaba probar distintas combinaciones para expresarme, y al final terminé como modelo





smoda » / 🏆 60. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Amputan la pierna a Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel MuñozMiguel Ángel Muñoz atraviesa un momento complicado tras el ingreso hospitalario de su madre, Cristina Blanco. Fuentes cercanas al intérprete han confirmado la noticia de su...

Fuente: yo_dona - 🏆 58. / 51 Leer más »

Amputan la pierna a Cristina Blanco, la madre de Miguel Ángel MuñozLa que fuera vidente de los famosos se encuentra «estable», aunque tuvo que ser operada de urgencia a consecuencia de la enfermedad que padece

Fuente: abc_cultura - 🏆 62. / 50 Leer más »

Amputan la pierna a Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel Muñoz, ingresada desde hace un mesLa que fuera vidente de los famosos se encuentra ingresada en un hospital de Madrid, según 'Semana'.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Capítulo 4 completo: Asesinan a Miguel Ángel BlancoCuéntame | Capítulo 4 completo: Asesinan a Miguel Ángel Blanco

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

Miguel Ángel Revilla revela la enfermedad que está pasando su mujer: 'Le han extirpado 35 centímetros''Es la persona que me da caña, que me critica, que me dice que no vaya a los programas de televisión', señaló Revilla sobre Aurora.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Zagajewski y Rilke: en busca del ángel terribleZagajewski apunta que la vida de ese vagabundo sin hogar que fue Rilke es un ejemplo de consagración infatigable a la palabra poética.

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »