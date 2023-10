Hoy, en Equipo de Investigación, Gloria Serra se pone tras la pista de la plaga de chinches que azota a Franci

Hace más de 40 años las chinches eran animales completamente erradicados. ¿Cómo y por qué han vuelto a nuestro país? Equipo de Investigación aborda en su reportaje de estreno, 'La plaga', cómo se han convertido en un problema de alerta nacional en Francia que ha traspasado la frontera y ha llegado a España.Seis comunidades autónomas ya se han visto afectadas por estos insectos.

La última ha sido Galicia; aquí las chinches están poniendo en peligro el sustento de la zona. Varios albergues del Camino de Santiago han tenido que cerrar sus puertas. ¿Qué efectos económicos pueden tener estos insectos? Las empresas de control de plagas aseguran que las chinches han aumentado un 70%.

