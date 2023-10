Horóscopo del 27 de octubre de 2023 y del fin de semana

Algún tema profesional o económico puede paralizarse por el influjo del eclipse parcial de Luna, que tiene lugar el día 28. No tomes decisiones si no las tienes claras y controla tus gastos para no llevarte sobresaltos.El sábado tiene lugar un eclipse parcial de Luna en tu signo. Su energía te invita a renovarte y a tomarte la vida con calma. Buen momento para poner punto final a todo aquello que te atormenta y abrirte a nuevos horizontes llenos de muy buenos augurios.

Estás recibiendo la regeneradora energía del eclipse parcial de Luna, que tiene lugar el sábado, que puede traerte cambios, pero recuerda que es momento de ir a lo seguro y marcarte metas realistas.Muchas felicidades. El eclipse parcial de Luna, que tiene lugar el sábado, puede desestabilizarte, pero sólo momentáneamente porque con el Sol en tu signo estás imparable y vas a conseguir lo que te propongas, aunque te cueste más de lo esperado.