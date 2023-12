Histórico acuerdo en la cumbre del clima de Dubái para el fin de los combustibles fósiles

Es la primera vez en la historia de las cumbres del clima que el texto hace referencia a los hidrocarburos. Para la UE es el "principio del fin de la era fósil"; los ecologistas ven avances pero critican que incluya "falsas soluciones". El acuerdo final de la cumbre del clima de Dubái llama a los países a transitar hacia el fin de los combustibles fósiles.

Es la primera vez en los más de 30 años de estas conferencias en la que se incluye una mención explícita a los hidrocarburos, el principal culpable de la crisis climática. Es un ha defendido el presidente de la COP28, Sultan Al Jaber, entre una gran ovación en pie durante el plenario en el que se ha aprobado, por consenso de prácticamente todas las naciones del mundo, este texto. El acuerdo se ha aprobado este miércoles antes de lo previsto, en los primeros minutos del plenario final. Se trata del balance global del Acuerdo de París, un documento que traza la senda a seguir en acción climática en que queda de década





El pacto de la Cumbre del Clima llama a una "transición lejos" del petróleo o el carbón según dicta la ciencia, aunque incluye como solución las tecnologías de captura de carbono o los "combustibles de transición", es decir, el gas — ENTREVISTA | Teresa Ribera: "No podemos volver de la COP sin un mensaje claro sobre la salida de los combustibles fósiles". El pacto de la Cumbre del Clima de Dubái pide a los países un "esfuerzo global" para dejar el petróleo, el carbón y el gas.

