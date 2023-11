Hay una forma más inteligente de eliminar a Hamas que bombardear Gaza

Esta es la razón por la que Israel y Estados Unidos han llevado a cabo operaciones militares de gran envergadura que acabaron con un gran número de terroristas existentes a corto plazo, pero que en última instancia provocaron el surgimiento de muchos más terroristas, a menudo en cuestión de meses.1) Israel invadió el sur del Líbano con unos 78.000 soldados de combate y casi 3.000 tanques y vehículos blindados en junio de 1982.

2) Israel mantuvo una fuerte ocupación militar de Gaza y la Ribera Occidental desde principios de la década de 1990 hasta 2005. Simpatizantes de Hamas, con las banderas verdes del movimiento islamista, participan en un mitin de la campaña electoral en la Ciudad de Gaza antes de las elecciones parlamentarias palestinas de 2006.

ANÁLISIS | Una revuelta antijudía en la región rusa de Daguestán muestra los riesgos del acto de equilibrismo de Putin sobre HamasPara derrotar a los grupos terroristas, es crucial emprender largas campañas de presión selectiva, a lo largo de años, no simplemente un mes (o dos, o tres) de fuertes operaciones terrestres, y combinar las operaciones militares con soluciones políticas desde el principio.

La única forma de causar un daño duradero a los terroristas es combinar, normalmente en una larga campaña de años, ataques selectivos sostenidos contra terroristas identificados con operaciones políticas que abran brechas entre los terroristas y las poblaciones locales de las que proceden.

