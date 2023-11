Handel también podría ser su vecino

Brilló en los recitativos y destacó más en su aria del tercer acto, Sorge infausta una procella. Y curiosamente desfiguró la del segundo, Tra caligini profonde, para mostrar que estaba completamente bebido. Los dos contratenores fueron lo mejor de un brillante reparto. El francés Christophe Dumaux fue un excelente Orlando, que Handel escribió para el famoso castrado Senesino.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.