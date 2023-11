Hamás: la turbulenta historia diplomática entre Israel y Bolivia, el primer país de América Latina que rompe relaciones con el gobierno de Netanyahu por los ataques en Gaza

La decisión se dio en medio de una nueva operación de Israel sobre el territorio gazatí, que le costó la vida a más de 2.300 palestinos, y que tenía como objetivo detener el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel.

"Pasar a la lista 3 significa que estamos declarando a un Estado terrorista", afirmó Morales en ese entonces. “Lo menos que se podía esperar de este gobierno era rectificar la política exterior, una política exterior extraviada y que no atendía a los intereses propios del Estado y era altamente ideologizada”, dijo en 2019 la canciller Karen Longaric.

“La acción obedece a un lineamiento histórico fuerte. Bajo los gobiernos de izquierda, estaba claro que ellos iban a tomar esta posición”, indica.El académico agrega que también se debe considerar la profunda división del MAS, el partido de izquierda que domina la política en Bolivia desde hace 17 años.

Bolivia rompe relaciones con Israel por "la desproporcionada ofensiva militar" en Gaza y Chile y Colombia llaman a consulta a sus embajadores El moderno tren en el que Puerto Rico gastó más de US$2.000 millones y que "no llega a ninguna parte"

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCMUNDO: Hamás: Bolivia, primer país latinoamericano en romper relaciones con Israel por el conflicto en GazaBolivia e Israel habían restablecido vínculos diplomáticos durante el gobierno interino de Jeanine Añez en 2020, luego de permanecer distanciados durante más de una década debido precisamente a un conflicto previo en Gaza.

Fuente: bbcmundo | Leer más ⮕

RTVE: Guerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de GazaGuerra Israel-Hamás: Israel ataca 300 'objetivos' en la Franja de Gaza

Fuente: rtve | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Última hora de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, en directoArrancamos un día más de la guerra de Palestina e Israel después de la noticia del ataque a un campo de refugiados palestino en Yabalia, el más grande de Gaza. Han muerto decenas de personas y las primeras informaciones apuntaban a al menos 50 los muertos en el bombardeo. El Ejército de Israel ha confirmado que ha llevado a cabo el ataque.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

CNNEE: Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y másSe recrudece el conflicto entre Israel y Hamas y Qatar media en un acuerdo para permitir la liberación de todos los ciudadanos extranjeros de Gaza

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

EFENOTICIAS: Israel ha atacado más de 11.000 objetivos de Hamás en Gaza desde que empezó la guerraÚltimas informaciones sobre la guerra que enfrenta a Israel con el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza.

Fuente: EFEnoticias | Leer más ⮕

CNNEE: Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y másMientras Israel amplía su operación terrestre y Netanyahu rechaza los llamamientos a un alto el fuego, la situación de los civiles es cada vez más grave a medida que Gaza se queda sin agua.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕