Hamás dice que siete rehenes murieron ayer en el ataque israelí contra el campo de Yabalia

Publicó un listado de personas que unas 500 personas, que incluye tanto a palestinos con pasaporte extranjero como ciudadanos de otros países, con nacionalidades como japoneses, austríacos y búlgaros, así como trabajadores de organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras España y Francia.

“Durante la noche, tropas combinadas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron varios objetivos terroristas en toda la Franja de Gaza, incluidos centros de mando operativos y células terroristas de Hamás”, señaló un portavoz militar.

“Durante las batallas de ayer (martes), las tropas identificaron a varios terroristas de Hamás que se atrincheraron en un edificio de varios pisos, ubicado cerca de una escuela, un centro médico y oficinas gubernamentales, en el área de Yabalia. Se ordenó a la fuerza aérea que atacara a los terroristas”, indicó hoy un portavoz castrense.

Bolivia anunció este martes que corta sus lazos diplomáticos con Israel a raíz de lo que considera una “agresiva y desproporcionada ofensiva militar” contra la población de la Franja de Gaza. Israel insistió hoy en que “condena el apoyo de Bolivia al terrorismo y su sumisión al régimen iraní”, que dan cuenta de “los valores que representa el Gobierno de Bolivia”. “Desde el cambio de Gobierno en Bolivia, las relaciones entre los países han carecido de contenido”, indicó la cancillería israelí.

