Hamás denuncia que un nuevo bombardeo sobre el campo de refugiados de Jabalia ha provocado 'otra trágica masacre'

Este martes, un primero y contundente bombardeo israelí sobre el campo de Jabalia se saldó con al menos 145 personas muertas, según informaron fuentes hospitalarias a EFE. Según el Ejército israelí, el ataque fue contra un comandante de las milicias de Hamás, provocando su muerte y la de otra cincuentena de milicianos escondidos en túneles del área.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INFORMATIVOST5: Hamás dice que 7 rehenes murieron en el bombardeo de Israel en JabaliaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Israel ataca de nuevo el campo de refugiados de Jabalia en Gaza, según las autoridades localesLos ataques aéreos israelíes han alcanzado este miércoles edificios de apartamentos del campo de refugiados de Yabalia, en Gaza, por segundo día consecutivo, han informado funcionarios palestinos a la agencia AP.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

CNNEE: Desesperación e incredulidad tras el ataque de Israel al campo de refugiados de JabaliaEl ataque en el campo de refugiados de Jabalia en Gaza dejó un número aún no determinado de muertos y heridos, además de dramáticas escenas de desesperación que dan cuenta de la gravedad de lo ocurrido.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Guerra Israel-Hamás, en directo: última hora sobre la situación en la Franja de GazaSigue en directo la última hora del conflicto entre Israel y Hamás.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: El presidente israelí denuncia que Shani Louk, la rehén alemana exhibida por Hamás, ha muerto decapitadaLas desgarradoras imágenes del momento del secuestro de la joven han sido las únicas que se han visto desde el 7 de octubre.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

BBCMUNDO: Hamás: el violento eco que tiene la guerra de Gaza en Cisjordania, el otro territorio palestinoEn este territorio se han multiplicado los choques entre ambos bandos y las denuncias de agresiones de colonos ultranacionalistas a civiles palestinos.

Fuente: bbcmundo | Leer más ⮕