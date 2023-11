Hamás confirma que ha autorizado la salida de Gaza de personas con pasaporte extranjero

Publicó un listado de personas que unas 500 personas, que incluye tanto a palestinos con pasaporte extranjero como ciudadanos de otros países, con nacionalidades como japoneses, austríacos y búlgaros, así como trabajadores de organizaciones internacionales como Médicos Sin Fronteras España y Francia.

El Organismo General para Cruces y Fronteras en Gaza, dependiente del Ministerio, indicó en un comunicado en su página de Facebook que citó a los portadores de pasaportes extranjeros en Gaza a las 7.00 hora local (05.00 hora GMT) para cruzar a Egipto a través del paso terrestre de Rafa.

En la lista no aparece precisado quiénes tienen pasaporte estadounidense, si bien este es uno de los grupos más numerosos dentro de la Franja de Gaza, ya que muchos de los que aparecen en este listado están nombrados como palestinos con otro pasaporte o como “internacionales”.El Ejército israelí aseguró hoy haber atacado más de 11.

Las tropas de las FDI identificaron un vehículo que transportaba misiles antitanque, que fue atacado con éxito por un avión de combate israelí. El Ejército se refirió también al ataque al campo de refugiados palestinos de Yabalia, en el norte de la Franja, donde murieron al menos 50 personas, según fuentes hospitalarias, tras el lanzamiento de varios misiles de una tonelada en una de las agresiones más letales cometidas por Israel.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVENOTICIAS: Guerra Israel-Hamás: las fuerzas terrestres israelíes llegan a las afueras de la ciudad de GazaGuerra Israel-Hamás: las fuerzas terrestres israelíes llegan a las afueras de la ciudad de Gaza

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕

RTVENOTICIAS: Mapa de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza: bombardeos, ataques y muertosMapa de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza: bombardeos, ataques y muertos

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕

CNNEE: Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y másEl 'orden civil' se está deteriorando en Gaza tras semanas de asedio y bombardeos, con personas que irrumpen en los almacenes para llevarse productos básicos de supervivencia, según las agencias de Naciones Unidas.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Israel libera en Gaza a Ori Megidish, una soldado secuestrada por HamásInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

20M: El Ejército israelí consigue liberar a una soldado secuestrada por Hamás en GazaLas fuerzas israelíes han asegurado que se encuentra bien y que ya está con su familia.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Última hora de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, en directoMás de 8.300 personas han muerto —casi 3.500 menores— por los ataques de Israel contra la Franja de Gaza. Los heridos ascienden a 21.000. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha elevado a 63 el número de sus trabajadores fallecidos por los bombardeos israelíes.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕