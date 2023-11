Hamás asegura que han muerto siete rehenes en el ataque de Israel al campo de refugiados de Yabalia

El Ejército de Israel ha afirmado tras el bombardeo en Yabalia que se había saldado con la muerte de "cerca de 50 terroristas", entre ellos el comandante del Batallón Central Yabalia de Hamás, Ibrahim Biari, "uno de los líderes" de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.

