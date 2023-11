Hamás: antisemitismo e islamofobia, la creciente tensión que viven las comunidades judías y musulmanas por el conflicto en Gaza

Estos son solo dos ejemplos de cómo el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente está teniendo consecuencias en las comunidades judías y musulmanas de todo el mundo. Tanto Alemania como Francia han prohibido manifestaciones de grupos que abogan por la causa palestina, porque las consideran una incitación al antisemitismo, lo que ha sido criticado como una violación del derecho de protesta y de libertad de expresión.

La mayoría de los incidentes que ha podido registrar HRW han sido de carácter antisemita porque hay muy buenos datos oficiales que reciben de parte de Francia, Alemania y Reino Unido, dice Ward. También han recibido informes creíbles de incidentes similares en otros países de Europa.

En Reino Unido ha habido masivas manifestaciones en solidaridad con los habitantes de Gaza. Entre los manifestantes hubo una minoría que pedía la “desaparición” de Israel, lo que motivó a la secretaria del Interior británica, Suella Braverman, a describir las protestas como “marchas de odio” sin hacer distinción entre la mayoría de los participantes pacíficos y la minoría radical.

Crear un vínculo entre las protestas propalestinas y el antisemitismo crea un riesgo real que puede generar enemistad hacia musulmanes, árabes y otras personas de Medio Oriente. Amr Ruiz asegura que “a aquellos que abogan por la causa palestina muchas veces los relacionan como si fueran simpatizantes de organizaciones terroristas, que no lo son”.

