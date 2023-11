Hablan los fichajes de 'La que se avecina': “Había temor por ver cómo iba a recibir el espectador a los nuevos”

Eva Isanta, Miren Ibarguren y Petra Martínez: "'La que se avecina' tiene algo que está por encima de críticas y modas"sobre su llegada a un vecindario con tanta experiencia en la pequeña pantalla y el impacto que ha tenido en ellos incorporarse a un proyecto que se ve también en una plataforma comono sabía si iba a estar a la altura.

FÉLIX GÓMEX: En mi caso me encontré a actores frustrados pisoteando a los nuevos porque claramente sabían que les íbamos a robar protagonismo (ríe). Realmente, cuando llegué el primer día de rodaje me encontré a compañeros que te abrían las puertas. Tenía mucho miedo porque era llegar a un equipo que llevaba muchos años, no sabía si iba a estar a la altura, y todo lo contrario. headtopics.com

ADC: Yo he encontrado franjas de edad: están los adolescentes de 12-13 años que llevan siempre un bolso cruzado y se hacen fotos tapándose la cara, y luego están las parejas de 44 años que se acaban de comprar un piso. Esos son el tipo de personas que me paran y me dicen que me han visto. También he estado dos semanas en Tokio y me ha parado gente en Japón. Gente no japonesa, claro.

FG: Mi personaje es muy normal, refleja un poco al espectador que se encuentra a dos locos de frente y piensa todo el tiempo que están de coña, que no pueden ser reales. Y lo bueno deson los guiones. Parece que estemos improvisando todo el tiempo pero nada, tal y como lo decimos es como está escrito. Y si respetas los puntos, las comas y el tempo, sale solo. Hay un trabajo de guion acojonante, aunque pueda parecer lo contrario. headtopics.com

