Habla una defensora del lobo en Picos de Europa: 'Estoy siendo valiente'

Encontrar a alguien que defienda al lobo en las pequeñas localidades de Picos de Europa, en Asturias, es una tarea casi imposible.

Salvados ha conseguido encontrar a una vecina que, abiertamente, defiende que los lobos "no se pueden cazar así como así", pero asegura que sus palabras serán duramente criticadas. "Acabo de hablar del tema con ganaderos y uno se ha marchado incluso. Estoy siendo valiente, cuando salga en televisión... no sé", ha asegurado la mujer. Puedes escuchar su testimonio en el vídeo principal de esta noticia.

