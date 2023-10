Habla la madre de Isaac, el rapero apuñalado: 'Los padres del asesino tienen un sufrimiento enorme, pero yo no recuperaré a mi hijo'

La madre de Isaac López, el rapero con síndrome de Asperger de 18 años asesinado hace dos, ha hecho unas manifestaciones en el programa Vamos a ver, donde habla de la tristeza en que les sumió esta muerte: "Hemos luchado mucho y estos dos años han sido un desgaste, pero es que a mi hijo lo ejecutaron cuatro personas y lo dejaron tirado en un puente como a un perrillo. No se merecía otra cosa".

Además, Triano ha hablado del abrazo que se dio con la madre del asesino de su hijo: "Ellos me pidieron perdón y yo entiendo que ellos también tienen un sufrimiento enorme porque no debe ser sencillo ser los padres de un asesino, pero la peor parte me la he llevado yo porque a Issac no nos lo va a devolver nadie", ha recalcado. Bárcena actuó junto con otros tres menores de edad que para la madre de Isaac López "son igual de culpables".

