Habitantes de Avondale celebran las fiestas de Halloween

Las Noticias de ABC: La Princesa Leonor jura la Constitución / El PSOE prepara la amnistía / Aumentan las personas centenarias en España

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELCULTURAL: Francis Bacon, El Bosco y Goya en Halloween: cuando el arte abraza las pesadillasLa escritora S. Elizabeth recopila en 'El arte de la oscuridad' más de 200 obras inspiradas en lo mórbido, lo melancólico y lo macabro.

Fuente: elcultural | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Halloween llega a los mercados: los seis gráficos más terroríficosCon niveles persistentes de inflación y crecientes signos de debilidad en la economía mundial, 2023 ha sido un año aterrador. También en los mercados, principalmente por el efecto

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

CNNEE: Halloween cósmico: detectan aterradora 'cara' en JúpiterLa imagen muestra nubes turbulentas y tormentas a lo largo del extremo norte de Júpiter. Sin embargo, ocurre a menudo que este tipo de vistas se prestan a | Mundo | CNN

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: La predicción del tiempo para este martes de HalloweenInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: ¿Qué es 'truco o trato' en Halloween y cuál es su origen?Aunque es una costumbre más extendida en países anglosajones como EEUU o Inglaterra, cada vez son más niños en España los que se disfrazan y timbran las puertas de sus vecinos la noche del 31 de octubre para conseguir algún dulce.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Fernando Muñoz: Halloween, el terror y la madre de Bambi explotando como una palomita de maízLos «hombres no blandengues» se rieron de la «generación cristal» porque ellos sí vieron morir a la madre de Bambi. Spoiler: era un 'fake'

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕