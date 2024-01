Graves lesiones en altercados del 'procés' incompatibles con derechos humanos

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, ha señalado que las graves lesiones que sufrieron dos policías en los altercados posteriores a la sentencia del 'procés' son 'incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos'.

Lo que abre la puerta a que el actual redactado del proyecto de ley de amnistía no se pueda aplicar a Carles Puigdemont y Marta Rovira. Se da la circunstancia de que ese artículo concreto del Convenio Europeo es uno de los excluidos expresamente en la ley de amnistía tras la última modificación que ha sufrido la proposición de ley, aunque esa violación de los derechos humanos debe ser 'manifiesta' y 'con intención directa', según recoge la enmienda incorporada el pasado 23 de ener





