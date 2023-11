Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 29 de octubre de 2023

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 29 de octubre de 2023con un bote de 5.800.000 euros. Loterías y Apuestas del Estado ofrece el sorteo de lotería El Gordo de la Primitiva. Es necesario apostar a cinco cifras comprendidas entre el 1 y el 54 de la categoría pronósticos, y un solo número del 0 al 9 de la categoría número clave.

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada una de las apuestas del sorteo de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €. La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de octubre de 2023Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 28 de octubre de 2023. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 14.000.000 euros. Leer más ⮕

Comprobar Primitiva: resultados de hoy, sábado 28 de octubre de 2023Comprueba los resultados de la Primitiva del sábado 28 de octubre de 2023. Leer más ⮕

La Primitiva: comprobar la lotería y los resultados del sábado 28 de octubre de 2023Aquí puedes consultar los resultados de los sorteos del sorteo de La Primitiva de Loterías y Apuestas del Estado que se han jugado este sábado 28 de octubre de 2023. Accede a la combinación ganadora y comprueba si estás entre los acertantes. Leer más ⮕

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de octubre de 2023Comprueba el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 28 de octubre de 2023. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros. Leer más ⮕

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 28 de octubre de 2023La Bonoloto de hoy, sábado 28 de octubre de 2023, ha agraciado al número 12, 25, 32, 36, 39 y 45, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 0. Leer más ⮕

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 28 de octubre de 2023Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 28 de octubre de 2023. Leer más ⮕