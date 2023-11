Gobernará desde el 10 de diciembre por un periodo de cuatro años tras vencer al peronista Sergio Massa El líder de La Libertad Avanza, que ya arrasó en las primarias de agosto, ha dado la sorpresa al vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Argentina con un 55,69% de los votos con más del 99% de las papeletas escrutadas., ha obtenido el 44,30% de los votos.

La histórica e intensa noche electoral argentina arrancaba antes incluso de que se publicasen los primeros resultados oficiales, cuando "Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte, porque para los próximos cuatro años", ha afirmado el candidato peronista. "Lo más importante que tenemos que dejar a los argentinos es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer", ha añadid





rtvenoticias » / 🏆 7. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Milei contra Massa: Argentina encara unas elecciones decisivas en medio de una creciente polarizaciónEl peronismo apuesta por Sergio Massa frente a la opción libertaria y extremista de Javier Milei.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Elecciones en Argentina: Sergio Massa y Javier Milei se enfrentan en segunda vueltaArgentina vota este domingo entre Sergio Massa y Javier Milei en una segunda vuelta que pone en debate los consensos democráticos construidos durante los últimos cuarenta años.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 83,72 Leer más »

Argentina vota entre Sergio Massa y Javier Milei en segunda vueltaArgentina vota este domingo entre Sergio Massa y Javier Milei en una segunda vuelta que pone en debate los consensos democráticos construidos durante los últimos cuarenta años.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 83,72 Leer más »

Las estrategias de Sergio Massa y Javier Milei de cara al balotajeLos argentinos eligieron a Sergio Massa y Javier Milei como los dos candidatos que se disputarán la presidencia en el balotaje del 19 de noviembre. En su | Mundo | CNN

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

Sergio Massa, el 'superministro' peronista que busca desactivar la 'sorpresa Milei' en las elecciones argentinasEl próximo domingo los argentinos eligen presidente. Son cinco los aspirantes a ocupar la Casa Rosada, los que se eligieron en las elecciones primarias de...

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Sergio Massa gana las elecciones en Argentina y se enfrentará a Javier Milei en segunda vueltaMassa, tras, ganar holgadamente la primera vuelta de los comicios presidenciales y convertirse en el virtual líder del peronismo, desbanca como líder del peronismo a Cristina Ferná

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »