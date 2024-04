Gladiator 2: Ridley Scott presenta metraje exclusivo en CinemaCon

El recuerdo que tiene el público de Gladiator no ha perdido fuerza. La ganadora del Oscar a Mejor película en el año 2000 forma parte de la cultura popular, con los personajes de Russell Crowe y Joaquin Phoenix manteniendo todo su poder de fascinación.

Como ocurrió con Máximo, Lucio se ve obligado a combatir como gladiador en el Coliseo, y lo hace frente al nuevo emperador Caracalla . En el avance de Gladiator 2 se ve a Pedro Pascal como un general en cuyo honor se están celebrando los juegos del Coliseo, y a Denzel Washington como un misterioso personaje que conspira entre las sombras para incidir en la política de la Antigua Roma.

