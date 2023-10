Fuerte caída del beneficio de Eni, Exxon y Chevron por la diferencia de precio del petróleo respecto a 2022

Debacle en los resultados que ya se conocen de tres de las grandes petroleras mundiales. En EEUU, ExxonMobil ganó un 53,9% menos y Chevron gana un 42% menos, y la italiana Eni ganó 4.598 millones de euros hasta septiembre, un 65,3% menos por la caída de los precios energéticos. Especialmente el petróleo.

En concreto, el negocio de refino y marketing ('downstream') retrocedió un 38,2% interanual, hasta 5.755 millones de dólares (5.456 millones de euros), mientras que el de exploración y producción ('upstream') disminuyó un 33,5%, hasta 1.683 millones de dólares (1.595 millones de euros).

