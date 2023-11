Frank Cuesta aparece con la cara desfigurada por la picadura de una avispa asiática

El herpetólogo y creador de un santuario animal en Tailandia, Frank Cuesta, ha querido enseñar a todos sus seguidores cuál es el efecto de la picadura de la avispa asiática. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde muestra un primer plano de su rostro, totalmente desfigurado, por el efecto de la picadura. La publicación, que ya acumula más de 60.000 'me gusta', se ha llenado de comentarios -más de 1.

Hace unos días, el televisivo salió al paso de lo que dice ser una presión contra los streamers y a tenor del lenguaje inclusivo, para lo que se vistió con peluca y minifalda. "Nos están imponiendo un montón de cosas y yo me pregunto ¿eso es libertad? Nos están cortando la libertad", aseguraba cuesta en medio de su santuario, rodeado de animales.

¿Pueden las marcas replicar (sin desafinar) el «efecto Taylor Swift»?Todo lo que hace la cantante estadounidense Taylor Swift acaba teniendo de alguna manera repercusiones económicas. Leer más ⮕

El efecto del agua con limón en los riñonesMuchas personas comienzan su día tomando un vaso de agua con limón para ayudarles a tener más energía e incluso perder peso. Esto tiene efectos sobre la piel, el cerebro y el sistema inmune, pero también puede tenerlo sobre los riñones Leer más ⮕

Electricidad gratis: las horas en las que el precio de la luz no cuesta dinero hoy sábado 28 de octubreEl precio de la luz será gratis durante una hora y prácticamente no tendrá coste consumir electricidad durante algunas horas este sábado 28 de octubre de 2023. Leer más ⮕

Estos son los invitados de 'El Hormiguero' de finales de octubre y comienzos de noviembreRicardo Darín, Belén Cuesta, Ricardo Gómez y María Becerra serán los invitados de Pablo Motos en 'El Hormiguero' durante la última semana de octubre y comienzos de noviembre. Leer más ⮕

Las cinco mejores cremas de noche que puedes conseguir en la farmacia con efecto antiarrugas e iluminador¿Quién no desea tener una piel tersa y bien luminosa? Una buena rutina facial y el uso apropiado de productos son lo que necesitas y, con estas cremas de noche a la venta en farmacia, podrás lograrlo con buenos resultados. Leer más ⮕

El mal pastorDefinitivamente, España es el país de los elefantes en la habitación. Convivimos con ellos como si no pasara nada con pasmosa naturalidad, no nos cuesta ningún trabajo ignorarlos y nos entusiasma señalar indignados a quienes, a diferencia de nosotros, se atreven a verlos o prefieren no ignorarlos. Leer más ⮕