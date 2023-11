Fiscalía de Colombia acusa a Óscar Iván Zuluaga y su hijo de enriquecimiento ilícito y fraude

Para la Fiscalía, se vulneró el artículo 109 de la Constitución colombiana, el cual prohíbe recibir recursos de empresas extranjeras. Además, sospecha que se generó un incremento patrimonial injustificado a favor de la campaña presidencial de Zuluaga.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusa al señor Zuluaga Escobar por dos hechos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares. A Zuluaga Martínez le atribuye un evento de fraude procesal, detalla el documento.CNN buscó a Zuluaga Escobar para conocer su reacción ante la acusación. El excandidato presidencial dijo que por el momento no se harán declaraciones.

En 2016, en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht y su filial Braskem aceptaron haber pagado sobornos a cambio de contratos en 12 países entre los años 2001 y 2016, entre ellos Colombia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVE: 'Bembé', de Iván 'Melón' Lewis, nominado a los Latin GrammyUn encuentro entre amigos para conversar sobre la vida. Noches cómplices y con contenido que inspiran a los oyentes.

Fuente: rtve | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: El régimen fiscal de los residentes no habituales: soplan vientos de cambio en PortugalEl régimen fiscal portugués de los residentes no habituales (o "RNH") fue creado en 2009, en el cuadro de otros regímenes fiscales existentes en la Unión Europea como Esp

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: El Supremo avala el obstáculo fiscal en la sucesión de la empresa familiarMás dificultad para acceder a los beneficios fiscales en la sucesión de la empresa familiar. El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el criterio de la Agencia Tributaria y rechaza a

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Banca y constructoras, foco del nuevo castigo fiscal societario que preparan PSOE y SumarEl documento Una nueva coalición de Gobierno progresista para España, el acuerdo político en el que PSOE y Sumar dibujan la hoja de ruta que aspiran a desarrollar en esta legislatu

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Banca y constructoras, foco del nuevo castigo fiscal societario que preparan PSOE y SumarEl documento Una nueva coalición de Gobierno progresista para España, el acuerdo político en el que PSOE y Sumar dibujan la hoja de ruta que aspiran a desarrollar en esta legislatu

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: El Supremo avala el obstáculo fiscal en la sucesión de la empresa familiarMás dificultad para acceder a los beneficios fiscales en la sucesión de la empresa familiar. El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el criterio de la Agencia Tributaria y rechaza a

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕