Fernando Fernández Tapias no recurrió a la sentencia que aprobó su incapacitación, según el abogado de sus hijos

Tras el fallecimiento de Fernando Fernández Tapias, Así es la vida hizo pública la sentencia de 2021 que dictaminaba la incapacitación parcial del empresario, designando como tutora en el área de la salud a su pareja, Nuria González. El programa de Telecinco ha querido conocer si se interpuso algún recurso a la sentencia, puesto que durante estos dos años no se conocía la incapacitación de Fernández Tapias.

El presentador le ha preguntado entonces a Ortiz si le sorprende que no se hiciera pública la resolución de la incapacidad parcial del empresario, a lo que el abogado ha expresado: "Hasta ahora toda situación que se ha hecho pública ha sido muy parcial y ha estado plagada de intereses personales. No me termina de extrañar en este sentido".

