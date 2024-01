Felipe VI elogia la "entrega ejemplar" de las Fuerzas Armadas y su "defensa del marco de convivencia democrático". El rey ha expresado su "orgullo" por la princesa Leonor, que ha asistido por primera vez a la Pascua Militar. El rey Felipe VI ha reivindicado la "entrega ejemplar" de las Fuerzas Armadas, así como su "defensa del marco de convivencia democrático" y “la preservación histórica" de España. "Vuestra entrega es ejemplar y merece todo el respeto y el más alto reconocimiento (...

) La defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles es testimonio de vuestro compromiso con la sociedad", ha dicho en un discurso durante , que reúne a la cúpula de los tres Ejércitos y la Guardia Civil. más de 3.000 militares desplegados en las 17 misiones en las que participa España en el exterior ante "un periodo exigente" y un mundo en "constante evolución"





