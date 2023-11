Felipe Fierro: El Mr. Olympia es el torneo de fisicoculturismo más grande del mundo, es como el Mundial de fútbol | Video

Felipe Fierro: El Mr. Olympia es el torneo de fisicoculturismo más grande del mundo, es como el Mundial de fútbol Felipe Fierro es el primer chileno clasificado al Mr. Olympia, el torneo de fisicoculturismo de mayor renombre en el mundo. Hugo Manu Correa conversó con el temuquense sobre su preparación para el torneo y sobre sus expectativas para la competencia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVENOTICIAS: Jura de Leonor y de su padre Felipe VI: similitudes y diferenciasJura de Leonor y de su padre Felipe VI: similitudes y diferencias

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕

20M: Felipe VI, a su hija Leonor: 'El sometimiento al derecho es una exigencia para la Corona'El rey Felipe VI ha recordado este martes a la Princesa de Asturias que los principios y valores de la Constitución que hoy ha jurado deben prevalecer en todo...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: El mensaje del rey Felipe VI a la princesa Leonor: 'No estarás sola en tu camino'La princesa Leonor ha jurado este 31 de octubre, día de su 18 cumpleaños, la Constitución en el Congreso de los Diputados.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: El rey Felipe VI: 'El sometimiento al Derecho constituye, Leonor, una exigencia para la Corona'Como rey y como padre, Felipe VI ha pronunciado un discurso en el brindis en honor a la princesa Leonor que ha tenido lugar después de que esta jurase la Constitución en el Congreso de los Diputados.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Las molestias del rey Felipe VI durante su besamanos en el Congreso de los DiputadosInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: El rey Felipe y la princesa Leonor bromean con la caligrafía de la infanta SofíaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕